Нижегородское «Торпедо» продлило контракт с главным тренером Алексеем Исаковым

Хоккейный клуб «Торпедо» заключил новый двухлетний контракт с главным тренером Алексеем Исаковым. Об этом сообщается на официальной странице нижегородской команды в соцсети «ВКонтакте».
«Задолго до финиша регулярного чемпионата обеспечив участие в плей-офф, наша команда успешно преодолела первый раунд и вошла в пятерку клубов, дольше других являвшихся соискателями титула. Также по ходу сезона торпедовцам удалось повторить целый ряд рекордных победных серий, оформленных как в КХЛ, так и на более ранних хоккейных этапах», — говорится в сообщении.
Напомним, что хоккеисты «Торпедо» выбыли из текущего розыгрыша Кубка Гагарина во втором раунде. Они уступили магниторскому «Металлургу» с общим счетом 1:4.