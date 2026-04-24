Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородское «Торпедо» продлило контракт с главным тренером Алексеем Исаковым

Новое соглашение рассчитано на два года.

Хоккейный клуб «Торпедо» заключил новый двухлетний контракт с главным тренером Алексеем Исаковым. Об этом сообщается на официальной странице нижегородской команды в соцсети «ВКонтакте».

«Задолго до финиша регулярного чемпионата обеспечив участие в плей-офф, наша команда успешно преодолела первый раунд и вошла в пятерку клубов, дольше других являвшихся соискателями титула. Также по ходу сезона торпедовцам удалось повторить целый ряд рекордных победных серий, оформленных как в КХЛ, так и на более ранних хоккейных этапах», — говорится в сообщении.

Напомним, что хоккеисты «Торпедо» выбыли из текущего розыгрыша Кубка Гагарина во втором раунде. Они уступили магниторскому «Металлургу» с общим счетом 1:4.