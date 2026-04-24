«Норникель» поделился опытом промышленной кооперации на заседании Координационного совета отделений РСПП в СФО

В Новосибирске прошло расширенное заседание Координационного совета отделений Российского союза предпринимателей и промышленников (РСПП) в Сибирском федеральном округе. На нем обсуждались актуальные вопросы промышленной кооперации в бизнесе.
Перед совещанием РСПП, правительство Новосибирской области и Координационный совет заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель Координационного совета, первый вице-президент — руководитель блока по взаимодействию с органами власти «Норникеля» Николай Уткин.
«Реализация соглашения предполагает конкретные действия: от обмена опытом между предприятиями Новосибирска и Норильска до участия в тендерах и заключения контрактов. Наша цель, чтобы бизнес видел горизонт планирования и понимал, что завтра у него будут заказы», — прокомментировал Николай Уткин.
На заседании «Норникель» представил свой опыт по развитию промышленной кооперации в Красноярском крае. Вице-президент — директор Красноярского представительства компании Сергей Ткаченко рассказал, что работа ведется с 2010 года. Сейчас это полноценный механизм экономического взаимодействия между правительством края, Заполярным филиалом «Норникеля» и представителями малого и среднего бизнеса.
«Эффект от кооперации носит комплексный характер, выгодный всем сторонам процесса. Для Красноярского края это рост налоговой базы, дополнительные рабочие места, загрузка местных предприятий и, как следствие, развитие территории. В свою очередь, малый и средний бизнес, работая с крупным заказчиком, получает заказы, которые позволяют планировать развитие на годы вперед, повышает стандарты качества и расширяет свои производственные мощности. Для “Норникеля” это гарантия выполнения производственной программы и возможность сократить логистические издержки. Кроме того, совместная работа позволяет наращивать уникальные компетенции, что работает на укрепление технологического суверенитета всей страны», — подчеркнул Сергей Ткаченко.
В 2025 году объем закупок компанией материально-технических ресурсов, работ и услуг у поставщиков края оценивался в 42,2 млрд рублей, а за последние пять лет совокупный оборот превысил четверть триллиона рублей. «Норникель» стремится к снижению административных барьеров и работе с подрядчиками по принципу «единого окна».
По словам Сергея Ткаченко, потребности компании в ресурсах и услугах колоссальные. Точками роста он назвал проекты повышения эксплуатационной надежности промышленных активов Норильского промышленного района, развитие логистических активов, включая флот компании, и реновацию Норильска — стратегический приоритет в социальной сфере. В настоящее время в северном городе силами «Норникеля» возводится новое жилье и поликлиника на 1000 посещений в смену в районе Талнах, ведется ремонт Заполярного государственного университета. Еще один масштабный проект, требующий привлечения подрядных организаций, — обновление аэропорта Норильск.