В результате атаки ВСУ погибла женщина и ранен мужчина в Белгородской области

Дрон ВСУ нанес удар по легковому автомобилю в селе Гора-Подол Грайворонского округа Белгородской области. От полученных ранений находившаяся в машине женщина погибла на месте. Об этом 24 апреля сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

Дрон ВСУ нанес удар по легковому автомобилю в селе Гора-Подол Грайворонского округа Белгородской области. От полученных ранений находившаяся в машине женщина погибла на месте. Об этом 24 апреля сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Сильно пострадал также водитель автомобиля. У мужчины диагностированы множественные осколочные ранения грудной клетки, плеча и предплечья, минно-взрывная травма и баротравма. Раненого направили в отделение реанимации.

Загоревшаяся машина полностью уничтожена.

«Ъ-Черноземье» сегодня писал, что за прошлые сутки ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области. В результате повреждены 12 транспортных средств и семь жилых помещений. Кроме того, в Белгороде в больницу обратилась женщина, пострадавшая 22 апреля при атаке беспилотника, она госпитализирована.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше