Вакцину для взрослых от коклюша, дифтерии и столбняка зарегистрировали в России

Коклюш остаётся актуальной проблемой как в России, так и в мире. В 2024 году заболеваемость превысила среднемноголетний уровень в 4,5 раза, а в 2023 году — в 7,6 раза (по данным Роспотребнадзора). Раньше коклюш считался преимущественно детской болезнью, но теперь всё чаще болеют взрослые. Это создаёт дополнительные риски для уязвимых групп, таких как дети до года, люди с бронхиальной астмой и другими заболеваниями лёгких.