Вакцину для взрослых от коклюша, дифтерии и столбняка зарегистрировали в России

Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на первую отечественную поливакцину аАКДС-М.

Источник: Нижегородская правда

Министерство здравоохранения России зарегистрировало первую отечественную комбинированную вакцину аАКДС-М, которая защищает от трёх опасных инфекций — коклюша, дифтерии и столбняка. Препарат предназначен для взрослых, но в ближайшее время пройдут клинические испытания для применения у детей. Об этом сообщили в государственной корпорации Ростех, передаёт «Российская газета».

Вакцина, разработанная научно-производственным объединением «Микроген», содержит антигены возбудителей коклюша, дифтерии и столбняка. Благодаря бесклеточному компоненту, она может использоваться для ревакцинации людей старше 18 лет. Одна доза препарата обеспечивает защиту от инфекций на протяжении 10 лет.

В рамках национального календаря прививок Россия стремится обеспечить производство всех необходимых вакцин внутри страны, что является приоритетом национальной безопасности. Это позволит снизить зависимость от внешних поставок и обеспечить доступность иммунопрофилактики для всех граждан.

Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 5 миллионов доз аАКДС-М в год, но в перспективе планируется увеличение объёмов.

Клинические испытания вакцины проводились в десяти научных центрах России с участием 436 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. В ближайшее время начнутся исследования с участием детей.

Коклюш остаётся актуальной проблемой как в России, так и в мире. В 2024 году заболеваемость превысила среднемноголетний уровень в 4,5 раза, а в 2023 году — в 7,6 раза (по данным Роспотребнадзора). Раньше коклюш считался преимущественно детской болезнью, но теперь всё чаще болеют взрослые. Это создаёт дополнительные риски для уязвимых групп, таких как дети до года, люди с бронхиальной астмой и другими заболеваниями лёгких.

Ранее сайт pravda-nn.ru разбирался вместе со специалистами, зачем нужна вакцинация. Также сообщалось, что отказавшихся от прививок нижегородцев внесут в «чёрный список».