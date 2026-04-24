Создана иммунотерапия, эффективно уничтожающая клетки опухолей в мозге

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Американские и китайские молекулярные биологи разработали подход, который позволяет «перепрограммировать» иммунные клетки-нейтрофилы прямо в мозге пациента и заставлять их атаковать соседние опухолевые клетки. Подход был успешно применен для лечения глиобластомы, рака мозга, у подопытных мышей, пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале Nature Biomedical Engineering.
«Мы разработали подход, позволивший нам впервые избирательно “перепрограммировать” нейтрофилы прямо в организме пациента, чего в прошлом не удавалось добиться. Использование этой технологии в комбинации с химиотерапией и классической иммунотерапией значительно повысило эффективность лечения глиобластомы у подопытных мышей», — говорится в исследовании.
Подход к лечению рака мозга был разработан группой молекулярных биологов под руководством доцента Университета Пардью (США) Бао Сяопина при поиске альтернатив для иммунотерапии, основанной на базе «перепрограммированных» Т-клеток. Они хорошо проявляют себя при лечении многих форм рака крови, однако они почти не помогают пациентам с глиомой или глиобластомой из-за того, что Т-клетки слабо проникают через барьер, отделяющий мозг от кровеносной системы.
Ученые предположили, что эту проблему можно обойти, если «перепрограммировать» не Т-клетки, а нейтрофилы, еще один тип иммунных телец, большие количества которых присутствуют внутри опухолей в тканях мозга. Эту процедуру в теории можно осуществить прямо внутри мозга пациента, используя наночастицы и структуры, способные проходить через барьер между кровотоком и центральной нервной системой.
Руководствуясь этой идеей, специалисты подготовили жировые наночастицы, покрытые особым набором белков, который позволял им избирательно проникать в иммунные клетки. Эти структуры содержат в себе цепочку РНК, которая активируется только внутри нейтрофилов и заставляет их вырабатывать рецепторы, распознающие глиобластому, а также повышает их агрессивность по отношению к опухолевым клеткам.
Последующие проверки работы этой терапии на мышах показали, что она удвоила среднее время жизни грызунов после появления опухоли в их мозге по сравнению с обычной химиотерапией. В комбинации с классической иммунотерапией она спасла жизни примерно 80% грызунов, тогда как все особи из контрольной группы погибли к сороковому дню наблюдений. Это говорит о больших перспективах использования этого подхода при лечении рака мозга, подытожили ученые.
О глиобластоме.
Глиобластома представляет собой одну из самых распространенных и агрессивных форм рака мозга. По текущим оценкам медиков, подобные злокачественные опухоли каждый год возникают у примерно 250−300 тыс. жителей Земли. Большинство пациентов умирают от глиобластомы в течение 12−18 месяцев после постановки диагноза, и только 9% остаются живы через два года после начала терапии.