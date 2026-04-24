Дорожники возобновили под Омском работы на федеральной трассе в Казахстан

На участке федеральной трассы А-320 в месте выезда из Омска со стороны Черлакского тракта возобновились работы по реконструкции участка с 13-го по 26-й километры. Там дорогу расширяют с двух до четырех полос.
В прошлом году подрядчик расширил участок этой дороги длиной в 12,5 км, а теперь расширяет оставшийся отрезок.
ФКУ «Сибуправтодор», выступающее заказчиком работ, сообщает:
«Сейчас подрядная организация на участке с 21-го по 26-й км продолжает устройство щебеночно-песчаного основания дорожной одежды, устанавливает временное барьерное ограждение и выполняет устройство временного дорожного покрытия в местах уширения проезжей части для перераспределения транспортных потоков. Кроме работ на проезжей части будет продолжено обновление системы водоотвода из семи водопропускных труб, пять из которых уже заменены».
Проект реконструкции предполагает и расширение проезжей части, и обустройство разворотных петель для безопасного проезда к населенным пунктам. Три петли уже обустроено в 2025 году, две будут готовы в текущем. Кроме того, подрядчик — ООО «Сибирский региональный союз» — обустроит остановки и тротуары на участке, идущем через поселок Иртышский.
Контракт на работы в 2,2 миллиарда рублей с данным подрядчиком заключили в начале 2024 года.