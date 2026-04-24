Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обновленные тарифы на ритуальные услуги утвердили в Ростове

В Ростове утвердили цены на похоронные услуги из гарантированного перечня.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону изменили цены на гарантированный перечень похоронных услуг. Утвержденный в апреле документ опубликован на сайте городской администрации, он отличается от январского.

Стоимость регистрационного знака (таблички) теперь составляет 138,52 рубля. Предоставление и доставка гроба, а также других предметов, необходимых для погребения при захоронении в землю — около 4 тысяч рублей, при кремации — 3,9 тысячи рублей.

Перевозка останков умершего на кладбище (в крематорий) — от 1,1 до 2,7 тысячи рублей. Стоимость варьируется в зависимости от точки маршрута, больше всего стоит услуга по перевозке на Ростовское кладбище.

Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) — от 2,5 тысячи до 4 тысяч рублей.

В публикации указаны не все расценки, с более подробной информацией можно ознакомиться в постановлении.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.