Обновленные тарифы на ритуальные услуги утвердили в Ростове

В Ростове-на-Дону изменили цены на гарантированный перечень похоронных услуг. Утвержденный в апреле документ опубликован на сайте городской администрации, он отличается от январского.
Стоимость регистрационного знака (таблички) теперь составляет 138,52 рубля. Предоставление и доставка гроба, а также других предметов, необходимых для погребения при захоронении в землю — около 4 тысяч рублей, при кремации — 3,9 тысячи рублей.
Перевозка останков умершего на кладбище (в крематорий) — от 1,1 до 2,7 тысячи рублей. Стоимость варьируется в зависимости от точки маршрута, больше всего стоит услуга по перевозке на Ростовское кладбище.
Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) — от 2,5 тысячи до 4 тысяч рублей.
В публикации указаны не все расценки, с более подробной информацией можно ознакомиться в постановлении.
