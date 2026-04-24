У Покровского парка во Владивостоке запретят парковку

Во Владивостоке изменится организация дорожного движения в районе Покровского парка. Так, на Партизанском проспекте и улице Октябрьской введут запрет на остановку и стоянку транспортных средств. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Соответствующие знаки с дополнительной табличкой «Эвакуация» появятся уже в ближайшее время, в том числе в районе дома № 12 по Партизанскому проспекту.
Автовладельцам, которые проигнорируют новые требования, грозят административные штрафы и принудительная эвакуация автомобилей. В управлении дорог городской администрации подчеркнули, что мера направлена на обеспечение безопасности пешеходов и беспрепятственного проезда спецтехники в зоне популярного общественного пространства.
