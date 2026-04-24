6,6 тысяч километров дорог отремонтировали в Нижегородской области с 2019 года

Директор ГУАД Нижегородской области Леонид Самухин представил итоги реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в региональном заксобрании. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.
Нижегородская область в течение семи лет входит в число лидеров РФ по объемам дорожных работ. С 2019 года отремонтировано более 6,6 тысяч км дорог, общая сумма контрактов составила 90,5 млрд рублей. Среди ключевых объектов — путепровод в Арзамасском районе и дублер проспекта Гагарина, который строится на данный момент.
«Нам удалось реализовать самую крупную в стране региональную программу в рамках нацпроекта. По итогам 2025 года мы перевыполнили план по приведению в норматив региональных дорог», — подчеркнул Леонид Самухин, комментируя перспективы региона.
В Нижегородской области также проводят работы для обеспечения безопасности дорожного движения. В 2025 году разметку нанесли на 8 тысячах км дорог, установили 237 дорожных знаков, восстановлено 100 автобусных остановок. Специалисты отмечают, что это позволяет снизить число ДТП из-за дорожных условий.
Напомним, ямочный ремонт выполнят на центральных дорогах Нижнего Новгорода к маю.