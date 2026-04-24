6,6 тысяч километров дорог отремонтировали в Нижегородской области с 2019 года

Нижегородская область в течение семи лет входит в число лидеров РФ по объемам дорожных работ. С 2019 года отремонтировано более 6,6 тысяч км дорог, общая сумма контрактов составила 90,5 млрд рублей. Среди ключевых объектов — путепровод в Арзамасском районе и дублер проспекта Гагарина, который строится на данный момент.