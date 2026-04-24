Кого назвали лучшими бизнес-леди Волгоградской области?

Награды лучшим бизнес-леди региона вручили в Волгоградской области. Событие было приурочено к 10-летию комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России».
В числе отмеченных за вклад в развитие малого бизнеса — Екатерина Вихлянцева. Она успешно развивает гончарную мастерскую «Глина», возрождает это ремесло на территории области. В 2018 году стала победителем регионального этапа федеральной программы «Мама-предприниматель». Ее проект отметили на федеральном уровне он получил грант от Минсельхоза РФ.
Заметили в столице и компанию «Сад радости» Ольги Ермаченко. Это предприятие производит современные арт-объекты, которые делают более привлекательнымм общественные пространства, торговые и развлекательные центры. Продукция компании вышла на международные рынки, а ее основатель была отмечена на уровне Южного федерального округа как лучшая женщина-экспортер.
Еще один яркий пример женского предпринимательства — Центр комплексной реабилитации для детей и взрослых «Мак Эквип» Марины Кудряшовой. Это единственный в области социальный бизнес, который направлен на помощь малышам с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Юбилейные события на этом не закончены. Так, 25 апреля в горсаду пройдут мастер-классы для детей и взрослых, ярмарка и фотовыставка «Женщины, которые создают». А 26 апреля сами участницы отправятся на экскурсию по историческим объектам Волгограда и Дубовки.