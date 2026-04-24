Три предприятия Красноярского края пройдут экологическую модернизацию

Первые три предприятия в Минусинске и Лесосибирске Красноярского края готовятся к экологической модернизации. Они заменят котельные и установят современное газоочистное оборудование в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве экологии и рационального природопользования региона.
Планы работ уже утвердил Межведомственный совет при Минприроды России. В Минусинске будет модернизирована инфраструктура дорожно-строительного предприятия «Гравелит» и компании «ДРСУ 10», в Лесосибирске — предприятия «Восток групп». Всего таких организаций в городах-участниках федерального проекта «Чистый воздух» будет больше — остальные пока готовят документы.
«Каждую организацию мы сопровождаем и помогаем готовить документы. Вместе защищаем планы на Межведомственном совете. Если возникают вопросы, всегда готовы помочь. Нам важно, чтобы новые города — участники проекта “Чистый воздух” — становились комфортнее для жителей», — отметила первый заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк.
Разработка планов продолжается. В Минусинске документы уже подготовили 10 из 18 предприятий, в Лесосибирске — 9 из 27, в Ачинске — 6 из 19. Напомним, Росприроднадзор утвердил список организаций, для которых установлены обязательства по экологической модернизации производств. Каждое предприятие из перечня должно снизить объем выбросов опасных загрязняющих веществ на 50%.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.