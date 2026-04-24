Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодым омичам рассказали, как получить выплаты по 100 тысяч рублей

Заявки на соискание молодёжной премии губернатора могут подать только органы власти, местного самоуправления и действующие в регионе организации.

Источник: Om1 Омск

В Омской области начался приём заявок на соискание молодёжной премии губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства молодёжной политики.

Премия присуждается гражданам за активное участие в реализации молодёжной политики и высокое профессиональное мастерство. Имена победителей, которым вручат по 100 тысяч рублей, будут объявлены в День молодёжи.

Заявки на премию могут подать только органы власти, местного самоуправления и действующие в регионе организации. Самовыдвижение на соискание премии не допускается.

Документы принимаются до 20 мая 2026 года. Подать материалы можно по электронной почте: post@mmp.omskportal.ru.