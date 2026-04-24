Молодым омичам рассказали, как получить выплаты по 100 тысяч рублей

В Омской области начался приём заявок на соискание молодёжной премии губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства молодёжной политики.
Премия присуждается гражданам за активное участие в реализации молодёжной политики и высокое профессиональное мастерство. Имена победителей, которым вручат по 100 тысяч рублей, будут объявлены в День молодёжи.
Заявки на премию могут подать только органы власти, местного самоуправления и действующие в регионе организации. Самовыдвижение на соискание премии не допускается.
Документы принимаются до 20 мая 2026 года. Подать материалы можно по электронной почте: post@mmp.omskportal.ru.