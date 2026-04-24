Суд в Ростове приговорил троих к срокам до 10 лет за подготовку теракт. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.
Южный окружной военный суд вынес приговор троим мужчинам, обвиняемым в покушении на поджог здания военного комиссариата Советского и Железнодорожного районов Ростова‑на‑Дону.
По данным следствия, в декабре 2022 года участник леворадикального объединения из Москвы разработал план теракта и связался с знакомым в Ростове. В том же месяце они встретились, приобрели пиротехнические изделия и зажигательную смесь. К преступлению был привлечён ещё один соучастник.
3 января 2023 года фигуранты были задержаны. Позже выяснилось, что двое из них склоняли к противоправным действиям и других знакомых.
Подсудимым предъявлены обвинения по:
ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (подготовка к теракту);
ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение людей к преступной деятельности).
Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 10 лет в колонии строгого режима, с отбыванием первых трёх лет в тюрьме. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.