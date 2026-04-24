Опубликован фильм о нижегородских ликвидаторах аварии на ЧАЭС

Журналисты поговорили с участниками событий.

«Нижегородская правда» сняла фильм «Ликвидаторы. 40 лет спустя» (12+) к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Журналисты поговорили с нижегородцами, которые рисковали своей жизнью, устраняя последствия катастрофы.

В фильме воссоздали события того самого дня, когда на ЧАЭС произошла авария — 26 апреля 1986 года. На сегодняшний день из 5500 нижегородцев-ликвидаторов аварии на ЧАЭС остались в живых лишь 2300 человек.

Своими воспоминаниями о катастрофе поделились полковники Леонид Карасев и Николай Колосов, вдова ликвидатора аварии Галина Якунина и бывший замкомандира батальона специальной защиты Киевского военного округа Владимир Иваненко.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что около 3000 нижегородцев получают компенсации после аварии на ЧАЭС.