Опубликован фильм о нижегородских ликвидаторах аварии на ЧАЭС

«Нижегородская правда» сняла фильм «Ликвидаторы. 40 лет спустя» (12+) к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Журналисты поговорили с нижегородцами, которые рисковали своей жизнью, устраняя последствия катастрофы.
В фильме воссоздали события того самого дня, когда на ЧАЭС произошла авария — 26 апреля 1986 года. На сегодняшний день из 5500 нижегородцев-ликвидаторов аварии на ЧАЭС остались в живых лишь 2300 человек.
Своими воспоминаниями о катастрофе поделились полковники Леонид Карасев и Николай Колосов, вдова ликвидатора аварии Галина Якунина и бывший замкомандира батальона специальной защиты Киевского военного округа Владимир Иваненко.
