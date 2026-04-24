Прокуратура требует с бывшего нижегородского вице-мэра активы на 328 млн рублей

Прокуратура подала иск к бывшему вице-мэру Нижнего Новгорода Илье Штокману и аффилированным с ним лицам о взыскании активов на сумму 328 млн рублей. По данным областной прокуратуры, в 2022 — 2025 годах чиновник принимал участие в управлении коммерческими структурами через доверенных лиц.

Источник: Коммерсантъ

«Благодаря использованию властных полномочий аффилированное ему юридическое лицо значительно улучшило показатели финансово-хозяйственной деятельности и ежегодно получало многомиллионную прибыль, а родственники бывшего чиновника приобрели 10 объектов недвижимости, стоимость которых составила свыше 60 млн руб.», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как писал «Ъ-Приволжье», Илья Штокман и его брат Михаил находятся под следствием. Илье Штокману инкриминируют получение взятки в размере 55 млн руб. за покровительство застройщику, который строил жилье по муниципальному заказу. Гендиректора бетонного завода «Вектор» Михаила Штокмана обвинили в посредничестве при передаче взятки.