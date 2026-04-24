В Красноярском крае менеджер банка отправится под суд за кражи денег со счетов пенсионеров

В Красноярском крае перед судом предстанет менеджер банка за кражи денег со счетов пенсионеров.
В пресс-службе прокуратуры края рассказали, что летом 2025 года в поселке Кедровый в отделении банка 61-летняя менеджер с 20-летним стажем обслуживала пожилых клиентов. Пенсионеры снимали небольшие суммы на повседневные нужды.
Женщина задумала схему хищения: система позволяла корректировать операции незаметно, а клиенты редко проверяли выписки. В результате сотрудница банка стала указывать в системе сумму больше запрошенной, выдавала клиенту ровно столько, сколько он просил, а разницу присваивала.
«Схема работала около полугода. О пропажах заявили дети пострадавших, заметившие несостыковки в выписках. Выяснилось, что с нескольких счетов исчезли крупные суммы. Записи операций, камеры и показания подтвердили подозрения. Общий ущерб составил 234 тыс. рублей», — уточнили в надзорном ведомстве.
По словам женщины, кражи она совершала, поскольку не выдержала финансовых трудностей. Ущерб пострадавшим она возместила.
В настоящее время ей утверждено обвинение в краже с банковского счета с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Дело рассмотрит Емельяновский районный суд.
