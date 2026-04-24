Центробанк России снова снизил ключевую ставку

«По оперативным данным, российская экономика в 1 квартале 2026 замедлилась, в том числе из-за подстройки к произошедшим налоговым изменениям. Также повлияло меньшее количество рабочих дней и неблагоприятные погодные условия. Инвестиционная активность остается сдержанной. Сохраняется тенденция на замедление роста потребительского спроса, несмотря на некоторое оживление в марте. С учетом того, что динамика экономической активности в 1 квартале 2026 года во многом обусловлена разовыми факторами, прогноз по росту ВВП в 2026 году сохранен на уровне 0,5−1,5%», — говорится в сообщении Центробанка.