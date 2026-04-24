Центробанк России снова снизил ключевую ставку

Центральный Банк России принял решение о снижении ключевой ставки. Теперь она составляет 14,5%.
«По оперативным данным, российская экономика в 1 квартале 2026 замедлилась, в том числе из-за подстройки к произошедшим налоговым изменениям. Также повлияло меньшее количество рабочих дней и неблагоприятные погодные условия. Инвестиционная активность остается сдержанной. Сохраняется тенденция на замедление роста потребительского спроса, несмотря на некоторое оживление в марте. С учетом того, что динамика экономической активности в 1 квартале 2026 года во многом обусловлена разовыми факторами, прогноз по росту ВВП в 2026 году сохранен на уровне 0,5−1,5%», — говорится в сообщении Центробанка.
При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4−5% в пересчете на год.
Банк России не исключает дальнейшее снижение ключевой ставки. Это может произойти на ближайших заседаниях и будет зависеть от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,0−14,5% годовых в 2026 году и 8,0−10,0% годовых в 2027 году.