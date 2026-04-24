В Прохладненском районе КБР отремонтируют школу на 320 мест

Школу в селе Малакановском Прохладненского района Кабардино-Балкарской Республики масштабно обновят в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». В учреждении обучаются 320 школьников, сообщили в министерстве науки и просвещения КБР.
Здание школы, введенное в эксплуатацию в 1991 году, капитально не ремонтировалось более трех десятилетий. В рамках работ в учреждении не только обновят инженерные коммуникации, но и приведут в порядок все внутренние помещения общей площадью более 4 тыс. кв. м.
Помимо этого, запланировано полное переоснащение материально-технической базы школы. Особое внимание будет уделено созданию условий для всестороннего развития детей: в учреждении появятся центр детских инициатив и собственный музей.
Отметим, что в 2026 году в план капитального ремонта учебных заведений Прохладненского района вошли сразу пять учреждений.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.