Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прохладненском районе КБР отремонтируют школу на 320 мест

В учреждении появятся центр детских инициатив и собственный музей.

Источник: Национальные проекты России

Школу в селе Малакановском Прохладненского района Кабардино-Балкарской Республики масштабно обновят в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». В учреждении обучаются 320 школьников, сообщили в министерстве науки и просвещения КБР.

Здание школы, введенное в эксплуатацию в 1991 году, капитально не ремонтировалось более трех десятилетий. В рамках работ в учреждении не только обновят инженерные коммуникации, но и приведут в порядок все внутренние помещения общей площадью более 4 тыс. кв. м.

Помимо этого, запланировано полное переоснащение материально-технической базы школы. Особое внимание будет уделено созданию условий для всестороннего развития детей: в учреждении появятся центр детских инициатив и собственный музей.

Отметим, что в 2026 году в план капитального ремонта учебных заведений Прохладненского района вошли сразу пять учреждений.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.