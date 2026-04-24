В российских отелях стала доступна регистрация через мессенджер «Макс»

Правительство России упростило регистрацию для пользователей мессенджера «Макс» при заселении в отели, сообщили РБК в пресс-службе «Макса».
Вместо заполнения бумажной анкеты на ресепшене гостю достаточно открыть цифровой ID в «Максе», перейти во вкладку с паспортными данными и показать штрихкод, а сотруднику отеля — отсканировать его. Опция доступна совершеннолетним пользователям — гражданам России, отметили в компании.
Цифровой ID представляет собой QR-код в профиле пользователя — аналог бумажных документов. С его помощью можно подтвердить статус совершеннолетнего, студента, многодетного родителя, пенсионера и инвалида.
Технология в пилотном режиме действует в нескольких отелях, среди которых Four Seasons Hotel Moscow, «Сочи Парк Отель», «Сити Отель 1905», Mantera Supreme Seaside и в отелях сети Cosmos. В пресс-службе подчеркнули, что в течение нынешнего года функция будет доступна в нескольких тысячах российских отелей.
Бета-версия российского мессенджера «Макс» от компании VK была выпущена 26−27 марта 2025 года. Зарегистрироваться на платформе могут жители 40 стран, в том числе Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. С 1 сентября того же года она была включена в список обязательных для предустановки на новые смартфоны в России.
10 марта в пресс-службе платформы сообщили, что в мессенджере зарегистрировались 100 млн пользователей. Число групповых чатов выросло до 25,5 млн, а пользователи, включая авторов и компании, создали 2,2 млн публичных и приватных каналов.
21 апреля название платформы изменили с Max на «Макс» на сайте и других площадках сервиса.
