В российских отелях стала доступна регистрация через мессенджер «Макс»

Правительство России упростило регистрацию для пользователей мессенджера «Макс» при заселении в отели, сообщили РБК в пресс-службе «Макса».

Источник: РБК

Правительство России упростило регистрацию для пользователей мессенджера «Макс» при заселении в отели, сообщили РБК в пресс-службе «Макса».

Вместо заполнения бумажной анкеты на ресепшене гостю достаточно открыть цифровой ID в «Максе», перейти во вкладку с паспортными данными и показать штрихкод, а сотруднику отеля — отсканировать его. Опция доступна совершеннолетним пользователям — гражданам России, отметили в компании.

Цифровой ID представляет собой QR-код в профиле пользователя — аналог бумажных документов. С его помощью можно подтвердить статус совершеннолетнего, студента, многодетного родителя, пенсионера и инвалида.

Технология в пилотном режиме действует в нескольких отелях, среди которых Four Seasons Hotel Moscow, «Сочи Парк Отель», «Сити Отель 1905», Mantera Supreme Seaside и в отелях сети Cosmos. В пресс-службе подчеркнули, что в течение нынешнего года функция будет доступна в нескольких тысячах российских отелей.

Бета-версия российского мессенджера «Макс» от компании VK была выпущена 26−27 марта 2025 года. Зарегистрироваться на платформе могут жители 40 стран, в том числе Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. С 1 сентября того же года она была включена в список обязательных для предустановки на новые смартфоны в России.

10 марта в пресс-службе платформы сообщили, что в мессенджере зарегистрировались 100 млн пользователей. Число групповых чатов выросло до 25,5 млн, а пользователи, включая авторов и компании, создали 2,2 млн публичных и приватных каналов.

21 апреля название платформы изменили с Max на «Макс» на сайте и других площадках сервиса.

