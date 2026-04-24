В Красноярске на несколько месяцев ограничат движение на Авиаторов и Северном шоссе

В Красноярске с 08:00 26 апреля до 23:00 31 августа будет ограничено движение транспорта на улице Авиаторов и Северном шоссе.

В Красноярске с 08:00 26 апреля до 23:00 31 августа будет ограничено движение транспорта на улице Авиаторов и Северном шоссе. Ограничения связаны с ремонтом автомобильной дороги. Проезжую часть сузят на нескольких участках: от Северного шоссе до улицы Авиаторов, от улицы 9 Мая до улицы Алексеева, от улицы Молокова до улицы Алексеева, а также от дома № ¼ на улице Авиаторов до улицы Октябрьской и от улицы Октябрьской до улицы Партизана Железняка. Кроме того, кратковременные ограничения введут в переулке Медицинском. С 19:00 25 апреля до 18:00 26 апреля движение закроют на участке от улицы 60 лет Октября до улицы Свердловской. Как уточнили в мэрии краевого центра, на этом участке будут проводить замеры выбросов вредных веществ в атмосферу. Напомним, что в Красноярске выявили дефекты на 120 гарантийных дорожных объектах.