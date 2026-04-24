Anadolu: Турция и Британия подписали соглашение о стратегическом партнерстве

В совместном заявлении сторон подчеркивается, что ускоряющийся переход к фрагментарному многополярному миропорядку увеличивает риски как для Турции, так и для Великобритании, поэтому крайне важно поддерживать сдерживание и обеспечивать оборону в рамках стратегической концепции НАТО. «НАТО… повысила свою политическую и военную значимость, а прочные трансатлантические отношения необходимы для мира и стабильности в Европе», — отметили стороны.