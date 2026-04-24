Anadolu: Турция и Британия подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Рамочное соглашение о стратегическом партнерств обеспечит дальнейшее развитие двусторонних отношений и расширение сотрудничества, сообщает турецкое агентство Anadolu Ajansi.
Документ охватывает широкий спектр областей — от безопасности и изменения климата до гуманитарного развития и сотрудничества в сфере науки и техники. Соглашение будет способствовать расширению масштабов сотрудничества как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях, отмечает издание.
В совместном заявлении сторон подчеркивается, что ускоряющийся переход к фрагментарному многополярному миропорядку увеличивает риски как для Турции, так и для Великобритании, поэтому крайне важно поддерживать сдерживание и обеспечивать оборону в рамках стратегической концепции НАТО. «НАТО… повысила свою политическую и военную значимость, а прочные трансатлантические отношения необходимы для мира и стабильности в Европе», — отметили стороны.