Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белокалитвинском районе убрали свалку на кладбище

В Белокалитвинском районе Ростовской области ликвидировали несанкционированные свалки на территории кладбища на Караул-горе. О проблеме ранее сообщили жители в соцсетях, информация подтвердилась.

В Белокалитвинском районе Ростовской области ликвидировали несанкционированные свалки на территории кладбища на Караул-горе. О проблеме ранее сообщили жители в соцсетях, информация подтвердилась.

Как сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная, свалочные очаги уже устранены, территория приведена в надлежащее санитарное состояние.

Власти отмечают, что причиной появления мусора стало отсутствие инфраструктуры для сбора отходов. В связи с этим администрация района планирует установить на участке мульду — бункер-накопитель для твердых коммунальных отходов.

В министерстве подчеркнули, что такие меры должны предотвратить повторное образование свалок.