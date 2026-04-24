Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Воронежем пенсионер отправится в колонию за помощь в уклонении от налогов

Житель Новоусманского района семь лет помогал знакомым не платить транспортный налог.

Суд вынес приговор 65-летнему жителю Новоусманского района, который семь лет — с 2016 по 2023 год — помогал знакомым обманывать налоговую службу. Его признали виновным в посредничестве во взяточничестве и даче взяток. Ближайшие четыре года он проведет в колонии общего режима, а также выплатит штраф — миллион рублей. Приговор уже вступил в силу. Об этом 24 апреля сообщили в СУ СК.

По данным следствия, мужчина договорился с сотрудником одной из воронежских налоговых инспекций о «корректировке» данных. За вознаграждение налоговик менял в компьютерной базе даты покупки и продажи автомобилей. Благодаря этим махинациям налог на машины просто не начислялся. Всего за эти годы «посредник» передал инспектору более 800 тысяч рублей как за своих знакомых, так и за себя лично.

Чтобы осужденный точно выплатил штраф, следователи заранее наложили арест на его автомобили. Бывшему налоговому инспектору, который принимал деньги и вносил правки в систему, повезло меньше — его дело о взятках и незаконном доступе к информации сейчас рассматривается в суде отдельно.