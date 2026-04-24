Под Воронежем пенсионер отправится в колонию за помощь в уклонении от налогов

Суд вынес приговор 65-летнему жителю Новоусманского района, который семь лет — с 2016 по 2023 год — помогал знакомым обманывать налоговую службу. Его признали виновным в посредничестве во взяточничестве и даче взяток. Ближайшие четыре года он проведет в колонии общего режима, а также выплатит штраф — миллион рублей. Приговор уже вступил в силу. Об этом 24 апреля сообщили в СУ СК.
По данным следствия, мужчина договорился с сотрудником одной из воронежских налоговых инспекций о «корректировке» данных. За вознаграждение налоговик менял в компьютерной базе даты покупки и продажи автомобилей. Благодаря этим махинациям налог на машины просто не начислялся. Всего за эти годы «посредник» передал инспектору более 800 тысяч рублей как за своих знакомых, так и за себя лично.
Чтобы осужденный точно выплатил штраф, следователи заранее наложили арест на его автомобили. Бывшему налоговому инспектору, который принимал деньги и вносил правки в систему, повезло меньше — его дело о взятках и незаконном доступе к информации сейчас рассматривается в суде отдельно.