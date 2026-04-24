Почти тысяча нижегородцев сдали «родительский ЕГЭ»

Около тысячи жителей Нижегородской области приняли участие во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». В 2026 году она прошла в стране уже в десятый раз и охватила все муниципалитеты региона. Экзаменационные площадки развернули в 58 школах, сообщили в пресс-службе правительства региона.