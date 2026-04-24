Почти тысяча нижегородцев сдали «родительский ЕГЭ»

Акция прошла в регионе уже в десятый раз.

Источник: Комсомольская правда

Около тысячи жителей Нижегородской области приняли участие во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». В 2026 году она прошла в стране уже в десятый раз и охватила все муниципалитеты региона. Экзаменационные площадки развернули в 58 школах, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Больше всего участников — свыше 200 человек — собрал Нижний Новгород. Активно включились и родители из Борского и Володарского округов. Взрослые прошли через все этапы экзамена: регистрацию, проверку перед входом, заполнение бланков и написание работы.

После инструктажа организаторы распечатали задания прямо в аудиториях. На выполнение работы отвели 30 минут: участникам предложили тесты и небольшое сочинение. По предварительным данным, большинство справилось с минимальным порогом.

По словам родителей, такой опыт помогает лучше понимать детей и спокойнее относиться к экзаменам. В акции также поучаствовали представители власти и системы образования — они тоже успешно справились с заданиями.