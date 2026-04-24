Подросток зарезал 16-летнего знакомого в Кулебаках после замечания

Подросток зарезал 16-летнего знакомого в Кулебаках Нижегородской области. Об этом пишет телеграм-канал Ni Mash.
Очевидцы преступления рассказали, что нападавший два дня ходил по городу с ножом и пугал прохожих. 16-летний Захар сделал замечание подростку, после чего тот напал.
Школьник ударил знакомого ножом в сердце. От полученных травм пострадавший скончался. Виновник скрылся с места происшествия, однако сотрудники правоохранительных органов оперативно его задержали.
В городских сообществах сообщается, что прощание с Захаром состоялось 24 апреля.
Ранее сообщалось, что 15-летнему подростку дали 4 года колонии за нападение с ножом в сормовской школе. Юноша ранил двух одноклассников и сбежал.