Подросток зарезал 16-летнего знакомого в Кулебаках после замечания

Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Источник: Живем в Нижнем

Подросток зарезал 16-летнего знакомого в Кулебаках Нижегородской области. Об этом пишет телеграм-канал Ni Mash.

Очевидцы преступления рассказали, что нападавший два дня ходил по городу с ножом и пугал прохожих. 16-летний Захар сделал замечание подростку, после чего тот напал.

Школьник ударил знакомого ножом в сердце. От полученных травм пострадавший скончался. Виновник скрылся с места происшествия, однако сотрудники правоохранительных органов оперативно его задержали.

В городских сообществах сообщается, что прощание с Захаром состоялось 24 апреля.

Ранее сообщалось, что 15-летнему подростку дали 4 года колонии за нападение с ножом в сормовской школе. Юноша ранил двух одноклассников и сбежал.