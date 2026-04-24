Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградец заплатит 300 тысяч за разбитую в драке голову посетителя магазина

Молодой человек заступился за девушку и попал в больницу с сотрясением и переломами.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области суд поставил точку в конфликте между двумя жителями Камышина, которые начали разборки у магазина, а закончили в суде. Это произошло в марте прошлого года. Заступившийся за девушку в магазине молодой человек получил несколько ударов в лицо и по голове от ее обидчика, после чего оказался в больнице с сотрясением и множественными переломами лицевого скелета. После долгого и нелегкого восстановления он смог отсудить 300 тысяч рублей у своего оппонента, сообщает пресс-служба судов Волгоградской области.

— Решением Камышинского городского суда с Алексея К. в пользу Сергея К. взыскана компенсация морального вреда в размере 300 000 рублей, а также расходы по оплате юридических услуг — 4 000 рублей, — прокомментировали в суде.

Пока решение суда в силу не вступило.