Волгоградец заплатит 300 тысяч за разбитую в драке голову посетителя магазина

В Волгоградской области суд поставил точку в конфликте между двумя жителями Камышина, которые начали разборки у магазина, а закончили в суде. Это произошло в марте прошлого года. Заступившийся за девушку в магазине молодой человек получил несколько ударов в лицо и по голове от ее обидчика, после чего оказался в больнице с сотрясением и множественными переломами лицевого скелета. После долгого и нелегкого восстановления он смог отсудить 300 тысяч рублей у своего оппонента, сообщает пресс-служба судов Волгоградской области.
— Решением Камышинского городского суда с Алексея К. в пользу Сергея К. взыскана компенсация морального вреда в размере 300 000 рублей, а также расходы по оплате юридических услуг — 4 000 рублей, — прокомментировали в суде.
Пока решение суда в силу не вступило.