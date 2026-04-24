Волгоградец заплатит 300 тысяч за разбитую в драке голову посетителя магазина

В Волгоградской области суд поставил точку в конфликте между двумя жителями Камышина, которые начали разборки у магазина, а закончили в суде. Это произошло в марте прошлого года. Заступившийся за девушку в магазине молодой человек получил несколько ударов в лицо и по голове от ее обидчика, после чего оказался в больнице с сотрясением и множественными переломами лицевого скелета. После долгого и нелегкого восстановления он смог отсудить 300 тысяч рублей у своего оппонента, сообщает пресс-служба судов Волгоградской области.