Музей в городе Армянске на севере Крыма приобрел новое оборудование

Он получил субсидию на модернизацию по нацпроекту.

Историко-краеведческий музей города Армянска в Республике Крым получил субсидию на модернизацию по нацпроекту «Семья». На выделенные средства учреждение закупило новое оборудование, сообщили в музее.

Так, фонд музея пополнился интерактивной панелью, с помощью которого сотрудники будут проводить презентации и конференции. Для того, чтобы поддерживать стабильный микроклимат для экспонатов, учреждение закупило три кондиционера — они установлены в залах музея. Также в списке нового оборудования — акустическая система, подвесная настенная система со встроенной подсветкой, ноутбуки, фотоаппарат и принтеры.

Историко-краеведческий музей Армянска — один из молодых музеев Крыма, основанный в 1994 году. Несмотря на небольшую площадь учреждения, в его фондах насчитывается более 8 тыс. экспонатов. В музее работают залы истории Армянска, Славы (истории Гражданской и Великой Отечественной войн, войны в Афганистане), истории завода «Крымский ТИТАН», Природы и выставочный зал.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

