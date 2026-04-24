С начала года в Калининградской области сожгли больше тысячи гектаров сухой травы

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил о тревожной статистике: с.

Источник: KaliningradToday

начала года зафиксировано 573 случая пала сухой травы, огонь прошёл больше тысячи гектаров.

«У пожарных нагрузка бешеная, спасибо бойцам за их труд!» — написал глава региона. Он напомнил, что по всему региону действует особый противопожарный режим, за поджоги травы предусмотрена ответственность — от штрафов до уголовной.

«Друзья, давайте всё же этого не допускать. Мусор и траву не сжигать, костры не разводить. Все же понимаем, чем это может закончиться и для людей, и для животных», — обратился губернатор к жителям.​​​​