Более 570 палов травы на тысяче гектаров: губернатор призвал калининградцев не жечь сухостой

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что с начала года зафиксировано 573 случая пала сухой травы. Площадь пожаров превысила тысячу гектаров. «У пожарных нагрузка бешеная, спасибо бойцам за их труд!» — написал глава региона.
Беспрозванных напомнил, что на всей территории области действует особый противопожарный режим. За поджоги травы предусмотрена ответственность — от штрафов до уголовной: «Друзья, давайте всё же этого не допускать. Мусор и траву не сжигать, костры не разводить. Все же понимаем, чем это может закончиться и для людей, и для животных», — обратился губернатор к жителям.
По данным МЧС, большинство палов происходит из-за человеческого фактора: неосторожного обращения с огнём или намеренных поджогов. Штрафы для граждан составляют до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 40 тысяч, для юридических — до 500 тысяч. В случае гибели людей или крупного ущерба может грозить уголовная ответственность (ст. 261 УК РФ) с наказанием до 8 лет лишения свободы. С начала года также возбуждено несколько административных дел. МЧС призывает жителей сообщать о возгораниях по номеру 112.