Более 570 палов травы на тысяче гектаров: губернатор призвал калининградцев не жечь сухостой

По данным МЧС, большинство палов происходит из-за человеческого фактора: неосторожного обращения с огнём или намеренных поджогов. Штрафы для граждан составляют до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 40 тысяч, для юридических — до 500 тысяч. В случае гибели людей или крупного ущерба может грозить уголовная ответственность (ст. 261 УК РФ) с наказанием до 8 лет лишения свободы. С начала года также возбуждено несколько административных дел. МЧС призывает жителей сообщать о возгораниях по номеру 112.​​​​​​​​​​​​​​​​