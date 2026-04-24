Нефтепродукты из реки Туапсе частично попали в море после разлива

В Туапсе часть нефтепродуктов после разлива, вызванного атакой дронов на морской терминал, попала из реки в акваторию Черного моря и на береговую линию, сообщил в телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.
Из-за проливных дождей в реке Туапсе поднялся уровень воды, что привело к переливу нефтепродуктов через ранее установленные боновые заграждения. В результате загрязнение распространилось вниз по течению, затронув морскую акваторию и прибрежную зону.
Для ликвидации последствий в русле реки организовали сбор нефтепродуктов. В работах задействованы силы «Роснефтефлота», аварийно-спасательного формирования «ЭКОСПАС», морского терминала, а также подразделения «Кубань-СПАС». Всего привлечены 66 человек, 14 единиц техники, два плавсредства и две нефтесборные установки.
Режим чрезвычайной ситуации в Туапсе действует с 16 апреля. Он был введен после возгорания на морском терминале из-за атаки беспилотников, в результате которого нефтепродукты попали в реку. В результате погибли два человека, еще семь пострадали.
В ночь на 20 апреля ВСУ еще раз атаковали дронами морской терминал, после чего начался масштабный пожар. Возгорание локализовали вечером 23 апреля.
В результате разлива нефтепродуктов в Черном море близ порта Туапсе 20 апреля зафиксировали нефтяное пятно площадью около 10 тыс. квадратных метров. Для его локализации выставили боновые заграждения.
В результате налета дронов погиб мужчина, еще два человека пострадали. Обломки дронов также повредили остекление школы, детского сада, многоквартирного дома, музея и церкви.
При замерах воздуха в ряде районов Туапсе обнаружили превышение в два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи.
