В Дудинке осудят водителя грузовика за гибель школьницы под колёсами

В Дудинке будут судить водителя грузовика, насмерть сбившего 15-летнюю школьницу. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Трагедия произошла 14 февраля на перекрёстке улиц Полярной и Северного обхода в Дудинке. Днём 15-летняя девочка в яркой куртке со светоотражателями пересекала дорогу. Погода была ясной, видимость хорошей. В этот момент водитель грузовика с прицепом выезжал со второстепенной улицы, повернул направо, не пропустил пешехода и выехал на встречную полосу. Школьница оказалась под колёсами. От полученных травм она скончалась на месте.
Расследование показало, что грузовик был без техосмотра и тахографа. Специальный эксперимент подтвердил: из кабины пешеход был виден издалека, остановиться можно было вовремя.
Водитель раскаялся, но признал вину лишь частично, объяснив, что просто вёз машину по просьбе знакомого.
Прокурор утвердил обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание — до 5 лет лишения свободы. Дело рассмотрит Дудинский районный суд.
Ранее мы сообщали, что в Красноярске завели дело после наезда электросамоката на 10-летнюю девочку.