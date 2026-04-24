В Дудинке осудят водителя грузовика за гибель школьницы под колёсами

Трагедия произошла 14 февраля на перекрёстке улиц Полярной и Северного обхода в Дудинке. Днём 15-летняя девочка в яркой куртке со светоотражателями пересекала дорогу. Погода была ясной, видимость хорошей. В этот момент водитель грузовика с прицепом выезжал со второстепенной улицы, повернул направо, не пропустил пешехода и выехал на встречную полосу. Школьница оказалась под колёсами. От полученных травм она скончалась на месте.