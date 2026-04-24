Нижегородец Евгений Шайтанов вошёл в руководство ХК «Южный Урал»

Евгений Шайтанов родился в Горьком 7 апреля 1985 года. Мастер спорта по хоккею с мячом. Амплуа — вратарь. Шайтанов выступал за родной клуб «Старт» с 2002 по 2015 годы. В 2004 году в составе юниорской сборной России по хоккею с мячом стал чемпионом мира, привлекался к играм за молодёжную сборную страны. В сезоне-2025/26 работал директором ХК «СКА-Уральский трубник» из Первоуральска.