Модернизация Городецкого гидроузла выполнена на 75%

Модернизация Городецкого гидроузла завершена на 75%. Сейчас там идут работы по реконструкции гидротехнических сооружений, дноуглублению русла и строительству второй камеры шлюза № 15, сообщает Росморречфлот.
Ремонтные работы ведутся без остановки судоходства. В прошлом году через шлюз прошло 6,65 тысячи судов, которые перевезли 3,2 млн тонн грузов и 130,7 тысячи пассажиров.
Напомним, что работы проходят на левобережной пойме Волге, в 442 км от Рыбинского гидроузла, и включают в себя реконструкцию судоходных шлюзов 15 — 16 Городецкого гидроузла, строительство дополнительной камеры шлюза и создание судоходного канала от Городца до Нижнего Новгорода. Заказчиком проекта и изыскательных испытаний выступает ФКУ «Ространсмодернизация».
Модернизация позволит увеличить пропускную способность Городецкого гидроузла и повысит грузооборот судов с четырех до 25 млн тонн в год. Благодаря этому будут созданы условия Единой глубоководной системы европейской части страны для международного судоходства.
Завершить все работы на гидроузле намерены до 20 декабря 2026 года.
