ФСБ задержала семь человек, готовивших покушения на руководителей Роскомнадзора

«Я уверен, что такие решения пока приниматься не будут. Те меры, которые принимаются правительством и Роскомнадзором, в целом достаточные. Количество пользователей Max уже превысило количество пользователей Telegram. Здесь, конечно, главная задача — чтобы как можно быстрее наши граждане перешли к пользованию безопасных мессенджеров, а та часть, которая использует Telegram — ну, грубо говоря, снизилась нагрузка, и нашим спецслужбам было проще отслеживать какие-то террористические ячейки и предотвращать теракты. И тот факт, что данный теракт предотвращен, говорит о том, что наши спецслужбы работают достаточно эффективно», — заявил он Telegram-каналу «Подъем».