29 мая в Ростовской области проведут «День безопасности на воде». Об этом сообщили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
Пока не начался купальный сезон в области проводятся мероприятия по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде. Параллельно проходит обучение спасателей.
Также к купальному сезону готовят пляжи. Сотрудники областной службы спасения на водах чистят песок и дно водоемов, извлекают из предметы, которые могут нанести травмы отдыхающим.
— Наша задача — максимально обезопасить людей, особенно детей в дни летних каникул, — подчеркнул на совещании заместитель губернатора Сергей Бодряков.
Добавим, в 2025 году в Ростовской области отдыхающим были доступны около 100 пляжей и 90 мест отдыха у воды. Безопасность обеспечивали свыше тысячи специалистов служб экстренного реагирования.
