29 мая в Ростовской области проведут «День безопасности на воде»

Проверяются пляжи, обучают спасателей: на Дону готовятся к началу купального сезона.

Источник: Комсомольская правда

29 мая в Ростовской области проведут «День безопасности на воде». Об этом сообщили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Пока не начался купальный сезон в области проводятся мероприятия по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде. Параллельно проходит обучение спасателей.

Также к купальному сезону готовят пляжи. Сотрудники областной службы спасения на водах чистят песок и дно водоемов, извлекают из предметы, которые могут нанести травмы отдыхающим.

— Наша задача — максимально обезопасить людей, особенно детей в дни летних каникул, — подчеркнул на совещании заместитель губернатора Сергей Бодряков.

Добавим, в 2025 году в Ростовской области отдыхающим были доступны около 100 пляжей и 90 мест отдыха у воды. Безопасность обеспечивали свыше тысячи специалистов служб экстренного реагирования.

