Возле базы БФУ под Светлогорском восстановили и укрепили часть склона

Специалисты завершили аварийные работы в Рыбном.

Возле базы БФУ под Светлогорском восстановили и укрепили часть склона. Специалисты завершили аварийные работы в Рыбном. Об этом сообщается в группе «Балтберегозащиты» «ВКонтакте».

«После проведения БФУ имени Канта аварийно-восстановительных работ под техническим контролем специалистов “Балтберегозащиты” аварийная ситуация была ликвидирована, а береговой склон частично восстановлен и укреплён берегозащитной конструкцией из каменной наброски с ядром из геобэгов и осуществлён противоэрозионный гидропосев», — говорится в публикации.

Часть склона у базы БФУ в Рыбном обрушилась во время шторма в январе 2025 года. На территории размыло коренной берег по верхней бровке уступа. Власти Пионерского запретили доступ на участок и перекрыли спуск. В течение нескольких месяцев специалисты проводили мониторинг аварийного места. К работам по восстановлению склона приступили в октябре.

Фото со страницы «Балтберегозащиты» «ВКонтакте».