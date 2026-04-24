Житель Адыгеи стал фигурантом дела об оправдании терроризма

В Адыгее возбуждено дело в отношении местного жителя по ч.

Источник: РБК

В Адыгее возбуждено дело в отношении местного жителя по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса (публичное оправдание терроризма), сообщили в пресс-службе Майкопского городского суда республики.

По версии следствия, находясь в ауле Новая Адыгея, мужчина с помощью очков для видеосъемки Ray-Ban снял последствия удара ВСУ по многоквартирным домам и припаркованным автомобилям. В ходе съемки он вступил в диалог с неизвестным, в котором содержались высказывания, оправдывающие атаку.

«Согласно заключению лингвистической судебной экспертизы, [в диалоге жителя Адыгеи с неизвестным] содержится положительная оценка наступления неблагоприятных последствий в виде попадания в дом в результате атаки ВСУ по Республике Адыгея», — сказано в сообщении пресс-службы.

Ролик с кадрами последствий ударов был опубликован в аккаунте обвиняемого в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

В результате суд избрал жителю Адыгеи меру пресечения в виде запрета определенных действий.

