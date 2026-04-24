Держим на контроле. Молодёжь зовут наблюдать за выборами

«Институт общественного наблюдения — важнейший элемент доверия к избирательной системе. Его задача — обеспечить прозрачность процедур и дать гражданам возможность лично убедиться в соблюдении закона на всех этапах голосования. Это позволяет сделать процесс максимально открытым и понятным для общества. Важно, что наблюдатели работают на всех этапах: от открытия участка до подсчета голосов и оформления итоговых протоколов. Они могут фиксировать происходящее, направлять обращения и оперативно реагировать на возможные нарушения. При этом обязательным элементом является обучение: оно позволяет четко понимать свои права и порядок действий на участке. Чем больше вовлеченных и подготовленных наблюдателей, тем выше уровень доверия к итогам выборов. Поэтому участие граждан в этом процессе — это не только право, но и важная форма ответственности за качество демократических процедур», — отмечает депутат Государственной Думы РФ от Пермского края Антон Немкин.