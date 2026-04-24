Держим на контроле. Молодёжь зовут наблюдать за выборами

Жителям Прикамья в 2026 году предстоит выбрать депутатов Государственной Думы, Законодательного Собрания края, Пермской думы и дум в Большесосновском, Кунгурском и Соликамском округах. От выбора каждого зависит, в каком направлении будут развиваться страна, регион, муниципалитет. Поэтому так важно быть уверенным, что голоса подсчитали верно. Убедиться в этом помогут общественные наблюдатели. Подробности — в материале сайта perm.aif.ru.
В России развернута многоуровневая система контроля за ходом выборов и голосования. В составы избиркомов входят представители парламентских и непарламентских политических партий. Каждый кандидат и партия могут направить на каждый избирательный участок до трёх наблюдателей. Столько же независимых общественных наблюдателей делегирует Общественная палата.
«Институт общественного наблюдения — важнейший элемент доверия к избирательной системе. Его задача — обеспечить прозрачность процедур и дать гражданам возможность лично убедиться в соблюдении закона на всех этапах голосования. Это позволяет сделать процесс максимально открытым и понятным для общества. Важно, что наблюдатели работают на всех этапах: от открытия участка до подсчета голосов и оформления итоговых протоколов. Они могут фиксировать происходящее, направлять обращения и оперативно реагировать на возможные нарушения. При этом обязательным элементом является обучение: оно позволяет четко понимать свои права и порядок действий на участке. Чем больше вовлеченных и подготовленных наблюдателей, тем выше уровень доверия к итогам выборов. Поэтому участие граждан в этом процессе — это не только право, но и важная форма ответственности за качество демократических процедур», — отмечает депутат Государственной Думы РФ от Пермского края Антон Немкин.
Как стать наблюдателем.
Мониторинг избирательного процесса общественные палаты ведут в соответствии с федеральным законом, рассказал председатель Общественной палаты Пермского края Денис Гатаулин.
«Ближе к выборам мы заключаем соглашения с общественными организациями, и НКО помогают нам набрать наблюдателей. Информация о наборе размещается на сайте палаты», — уточнил руководитель краевой Общественной палаты.
Общественным наблюдателем могут быть граждане России старше 18 лет, не лишённые дееспособности и не находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда. В праве быть общественным наблюдателем отказано депутатам, чиновникам, судьям, прокурорам, членам избиркомов с правом решающего голоса, доверенным лицам кандидатов, иноагентам, экстремистам.
«Все общественные наблюдатели проходят обучение и тестирование на знание основ выборного законодательства, им рассказывают, как вести себя в тех или иных ситуациях. Если наблюдатель считает, что видит нарушение, он его фиксирует, передаёт информацию в Центр общественного наблюдения, юристы изучают полученную информацию и сообщают наблюдателю, что ему надо предпринять», — рассказала кандидат политических наук, член общественного штаба по наблюдению за голосованием в Пермском крае Алёна Садилова.
Юристы против фейков.
Роль юристов в правовой экспертизе общественный штаб обсудил на заседании с участием председателя крупнейшего в России движения наблюдателей «Корпус “За чистые выборы” Ильи Руденко. Пермский край стал первым регионом, который он посетил в новой должности для знакомства с лучшими региональными практиками в преддверии масштабной избирательной кампании 2026 года.
Эксперт отметил, что Пермский край станет одним из первых регионов, в котором будет реализован совместный проект Ассоциации юристов России, молодёжного движения ассоциации и «Корпуса “За чистые выборы” по вовлечению молодых юристов в общественное наблюдение за выборами.
«Это могут быть студенты 4−5 курсов, разбирающиеся в избирательном законодательстве, понимающие механизм работы общественных наблюдателей, это могут быть юристы и нотариусы с опытом работы в возрасте до 35−40 лет. Молодёжь важно включать в структуры наблюдения, чтобы эффективнее противостоять фейковым информационным сообщениям, дипфейкам, сгенерированным нейросетями для дискредитации выборов видео», — подчеркнул Илья Руденко.
Общественная палата готова включится в реализацию проекта. «Мы работаем над созданием молодежной общественной палаты региона, и тех молодых ребят, что включатся в проект, можно будет задействовать в работе Общественного штаба по наблюдению за голосованием. Кто-то из них пополнит наши ряды», — уточнил Гатаулин.
Кроме того, в Общественной палате решили усилить взаимодействие с молодёжным советом при Уполномоченном по правам человека в Пермском крае, члены которого помогают в Центре общественного наблюдения вести в дни голосования мониторинг видеотрансляции с избирательных участков.
Инфраструктура контроля.
Как прикамский избирком будет взаимодействовать на выборах с НКО, обсудили председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин и председатель движения наблюдателей «Корпус “За чистые выборы” Илья Руденко. Цель — повысить прозрачность избирательного процесса и его легитимности. Избирком и НКО будут сотрудничать в выявлении и пресечении возможных нарушений. Игорь Вагин заверил, что комиссия всегда открыта к диалогу с представителями общественности.
«В прошлом году в рамках кампании по выборам губернатора региона мы приглашали членов штаба по наблюдению за голосованием, руководителей крупных НКО своими глазами увидеть ход процедур выдвижения и регистрации кандидатов. Эта практика показала свою эффективность и была положительно воспринята в том числе на федеральном уровне. В текущем году мы планируем не только продолжить эту работу, но и масштабировать ее до уровня окружных комиссий в муниципалитетах», — пообещал Вагин.
По мнению Ильи Руденко, такой формат взаимодействия является значительным преимуществом региона для обеспечения прозрачности выборов.
Кроме того, на семинаре избиркома для журналистов Игорь Вагин сообщил, что для контроля за ходом голосования все избирательные участки будут оснащены видеокамерами, а трансляцию из помещений для голосования можно будет посмотреть в Центре общественного наблюдения. Избирком и Общественная палата края будут информировать граждан обо всем, что касается выборов и наблюдения за ними.
«В ходе предстоящих избирательных кампаний важная роль будет уделяться информированию жителей региона — и в этом мы надеемся на содействие журналистского сообщества», — резюмировал Игорь Вагин.