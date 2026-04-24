Педагог рассказал, какую проблему в школах решат ИИ-экзаменаторы

Сейчас не хватает порядка 20 тысяч учителей по всей России.

Заслуженный учитель Александр Снегуров в беседе с NEWS.ru рассказал, какую проблему способен решить искусственный интеллект в школах.

По мнению Снегурова, внедрение экзаменаторов на ИИ способно решить проблему дефицита учителей в России. Однако роботы не смогут воспитать в детях нравственность и гражданские чувства.

«Можно сымитировать механизм и придать ему вид человека с эмоциями. Но тогда мы перейдём в иную парадигму. Сейчас не хватает порядка 20 тысяч учителей — вот заменим их такими механизмами. Только как потом рассуждать о формировании нравственных и гражданских качеств?» — сказал Александр Снегуров.

Он подчеркнул, что в учебном процессе важно не только передать факты, но и сформировать мировоззрение ребёнка. На данный момент это возможно только благодаря человеческим усилиям.

Ранее сайт perm.aif.ru писал о том, что в Пермском крае закрывают школу, где обучаются 12 учеников.