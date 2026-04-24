В Алтайском крае отремонтируют подъезд к селу Дегтярка

Участок протяженностью 3,5 км приведут в нормативное состояние на подъезде к селу Дегтярка в Немецком национальном районе Алтайского края. Работы запланированы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта.
Специалисты обновят отрезок дороги с 4,5 по 8 км. За этот строительный сезон дорожникам предстоит сделать выравнивающий слой из щебеночно-песчаной смеси, выполнить укладку покрытия из органоминеральной смеси и укрепить обочины.
Дегтярка — самый удаленный от райцентра населенный пункт, где проживает свыше тысячи человек. Там расположены администрация, детский сад, школа, фельдшерско-акушерский пункт, библиотека, Дом культуры, магазины, а также сельскохозяйственное предприятие.
Отметим, что в 2023 году на этом же направлении был отремонтирован участок протяженностью 4,5 км. Таким образом, после завершения нынешних работ весь подъезд от региональной трассы К-08 до села Дегтярка будет полностью приведен в нормативное состояние.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.