В подмосковном Солнечногорске завершается обустройство «народных троп»

Два пешеходных маршрута благоустраивают в городском округе Солнечногорск Московской области по программе «Народные тропы», которая реализуется при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы на обоих маршрутах близятся к завершению, сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
Первая тропа протяженностью 165 м проложена от дома № 21 на Почтовой улице до детского сада. Второй маршрут длиной 220 м соединяет дом № 1 на улице Баранова с домом № 2 на Советской улице. Общая площадь укладки асфальта на этих объектах составляет около 720 кв. м.
На маршруте до детского сада асфальтовое покрытие уже полностью готово, и сейчас ведутся работы по устройству газонов. На тропе от улицы Баранова асфальт уложен на 90%, и после завершения оставшихся работ также планируется приступить к озеленению.
Обустроить оба маршрута планируется к 1 мая. Всего в этом сезоне в Солнечногорске по программе «Народные тропы» будет благоустроено 14 объектов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.