Полуденный выстрел в Петропавловской крепости посвятили началу навигации

Сегодня, 24 апреля, полуденный выстрел из пушки Государева бастиона Петропавловской крепости посвятили началу навигации. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по транспорту.
— Развивая причалы, внедряя современные решения и поддерживая экологичный флот, мы бережно соединяем традиции и будущее. Пусть этот сезон будет ярким, безопасным и полным новых впечатлений для всех, кто исследует Северную столицу по рукам и каналам, — отметил глава ведомства Алексей Гончаров.
А еще сегодня в Петропавловской крепости прошла торжественная церемония открытия Дня чистой Невы. Важным символом начала навигации стала установка буя на главной реке города. Мероприятие завершилось как раз полуденным выстрелом.
