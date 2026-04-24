Панда Жуи из Московского зоопарка научился есть «калачи»

Панда Жуи из Московского зоопарка научился есть тканевые «калачи» с бамбуком.

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Панда Жуи из Московского зоопарка научился есть тканевые «калачи», в которых спрятано угощение, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

«Жуи распробовал “калачи” — теперь это любовь!» — написала Акулова в своем Telegram-канале.

На опубликованном видео панда держит лапами большой мешок, закрученный в кольцо, зубами разрывает в нем небольшое отверстие и достает спрятанное внутри угощение: бамбуковые ростки.

Съев лакомство, Жуи берет «калач» всеми лапами, перекатывается на спину и вновь пытается разорвать необычную головоломку. Однако после нескольких неудачных попыток сдается и уходит.