Панда Жуи из Московского зоопарка научился есть «калачи»

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Панда Жуи из Московского зоопарка научился есть тканевые «калачи», в которых спрятано угощение, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
«Жуи распробовал “калачи” — теперь это любовь!» — написала Акулова в своем Telegram-канале.
На опубликованном видео панда держит лапами большой мешок, закрученный в кольцо, зубами разрывает в нем небольшое отверстие и достает спрятанное внутри угощение: бамбуковые ростки.
Съев лакомство, Жуи берет «калач» всеми лапами, перекатывается на спину и вновь пытается разорвать необычную головоломку. Однако после нескольких неудачных попыток сдается и уходит.