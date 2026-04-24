Лист шифера и рухнувшее дерево травмировали белорусов при ураганном ветре

В МЧС рассказали, что произошло в Беларуси, когда налетел ураганный ветер 29 метра в секунду.
Так, 23 апреля порывы ветра до 29 метров в секунду привели к повреждениям в 16 населенных пунктах. Больший урон нанесен на Могилевщине (пострадали 11 населенных пунктов), еще по два населенных пункта пострадали на Витебщине и Гомельщине, один — в Минской области. Ураганный ветер повредил кровли четырех жилых домов, также повреждены четыре объекта соцкультбыта, одно производственное и семь сельскохозяйственных зданий.
Также за сутки зафиксировали 49 случаев падения деревьев. При этом только на Могилевщине рухнуло 41 дерево. Деревья в трех случаях упали на припаркованные авто в Гомельской и Могилевской областях и в Минске.
Спасатели несколько раз выезжали на распиловку и уборку деревьев, снимали поврежденные элементы конструкций зданий и ограждали опасные зоны.
Кроме того, в непогоды травмы в Беларуси получили два человека. В Черикове сорванный ветром лист шифера с крыши общежития травмировал девочку 2013 года рождения. А в агрогородке Довск в Рогачевском районе при падении дерева на легковую машину травмы получил стоявший рядом с авто мужчина 1966 года рождения. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.
Из-за ураганного ветра также несколько раз происходило нарушение электроснабжения населенных пунктов, которые оперативно устранялись специалистами аварийных бригад.
А в Могилевской области из-за падения дерева на железнодорожные пути произошла задержка в пути дизельпоезда.
