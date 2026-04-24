ННГАСУ закрепил правила использования ИИ в учебном процессе

Нижегородский архитектурно-строительный университет закрепил правила использования искусственного интеллекта в учебном процессе. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
Документ приняли на заседании учебного совета университета. Теперь нейросети можно использовать для анализа контекста, поиска идей, подготовки материалов для курсовых, ВКР и других заданий. При этом ИИ не должен подменять обязанность студента самостоятельно осваивать программу.
Студенты ННГАСУ должны будут указывать сведения об использованной нейросети, версии и конкретных запросах.
«Ключевым принципом станет личная ответственность наших студентов, преподавателей и ученых. Они будут нести ее за содержание сгенерированных материалов», — отметил ректор Дмитрий Щеголев.
