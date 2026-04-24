ННГАСУ закрепил правила использования ИИ в учебном процессе

Документ приняли на заседании учебного совета университета. Теперь нейросети можно использовать для анализа контекста, поиска идей, подготовки материалов для курсовых, ВКР и других заданий. При этом ИИ не должен подменять обязанность студента самостоятельно осваивать программу.