В Ачинске за рубль продают историческую усадьбу купца Бородавкина

В Ачинске на продажу выставили объект культурного наследия регионального значения — жилой дом с магазином, относящийся к усадьбе купца Бородавкина. Об этом сообщает служба по государственной охране ОКН Красноярского края.
Здание находится на улице Ленина, 22. Стартовая цена — один рубль. По условиям аукциона новый владелец обязан отреставрировать памятник, чтобы сохранить его для будущих поколений. Прием заявок заканчивается 15 мая 2026 года.
Усадьба Бородавкина — это целый комплекс конца XIX — начала XX века: главный дом с магазином, отдельно стоящее здание магазина, конторско-складской корпус и амбар. Самый заметный из них — двухэтажный дом (кирпичный низ и деревянный верх) с резным декором, который делали томские мастера на вывоз.
В начале XX века в Ачинске был широко известен «Торговый дом И. Б. Бородавкина с сыновьями», занимавший крупную усадьбу на северо-западной стороне торговой площади.
Площадь здания — 723 квадратных метра, кадастровая стоимость — более 11 миллионов рублей. Находится в собственности Красноярского края.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.