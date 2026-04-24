Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вспышку высшего балла зарегистрировали на Солнце

Это самое сильное событие за последние 2,5 месяца, вспышка еще более крупного уровня — X4.2, была зарегистрирована прежде 4 февраля.

Вспышку уровня X2.5 — высшего балла зарегистрировали на Солнце в 4:07 24 апреля астрономы, сообщают в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Это самое сильное событие за последние 2,5 месяца, вспышка еще более крупного уровня — X4.2, была зарегистрирована прежде 4 февраля.

«Произошедшая 24 апреля вспышка сопровождалась крупным выбросом плазмы — он хорошо виден на снимках с космических телескопов. Но, поскольку центр взрыва сильно смещен к краю Солнца и плазма уходит вбок, есть большая вероятность, что событие окажется нейтральным для Земли», — предполагают ученые.

Более точные выводу будут озвучены в течение дня, после проведения математического моделирования.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, как российские кубсаты планируют изучить летящий астероид Апофис и что ждет землян с его приближением к нашей планете.