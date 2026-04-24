Вспышку высшего балла зарегистрировали на Солнце

Вспышку уровня X2.5 — высшего балла зарегистрировали на Солнце в 4:07 24 апреля астрономы, сообщают в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Это самое сильное событие за последние 2,5 месяца, вспышка еще более крупного уровня — X4.2, была зарегистрирована прежде 4 февраля.
«Произошедшая 24 апреля вспышка сопровождалась крупным выбросом плазмы — он хорошо виден на снимках с космических телескопов. Но, поскольку центр взрыва сильно смещен к краю Солнца и плазма уходит вбок, есть большая вероятность, что событие окажется нейтральным для Земли», — предполагают ученые.
Более точные выводу будут озвучены в течение дня, после проведения математического моделирования.
