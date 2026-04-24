Россияне смогут записаться в центры медицины долголетия через «Макс»

Голикова: россияне смогут записаться в центры медицины долголетия через «Макс».

Источник: © РИА Новости

САРАНСК, 24 апр — РИА Новости. Россияне смогут записаться в центры медицины здорового долголетия через «Госуслуги» и платформу «Макс», сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Что планируется сделать для доступности центров медицины здорового долголетия: создать возможность записи в центры медицины здорового долголетия через “Госуслуги” и мессенджер “Макс”, — следует из презентации Голиковой, представленной на Всероссийской выездной конференции в рамках регионального движения “За медицину здорового долголетия”.

Голикова уточнила, что также планируется внедрить новое программное обеспечение в центры здоровья; продолжить обучение врачей; открывать новые центры; развивать транспортную инфраструктуру.

Всероссийская выездная конференция в рамках регионального движения «За медицину здорового долголетия» проходит в Саранске. Мероприятие объединило представителей федеральных и региональных органов власти, здравоохранения, культуры, бизнеса и общественных организаций. Координатором нового регионального движения выступает аппарат правительства РФ, оператором движения определен Фонд Росконгресс.

Биография Татьяны Голиковой: семья и работа, личная жизнь, награды
Подробная биография Татьяны Голиковой: детство, карьера, награды и интересные факты. Главное о жизни заместителя председателя правительства РФ читайте в этом материале.
