В Грозном состоялась образовательная встреча для отельеров

Министерство Чеченской Республики по туризму совместно с сервисом онлайн-бронирования отелей «Островок» провели обучающее мероприятие для представителей индустрии гостеприимства. Инициатива реализована в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве.
Площадкой для проведения встречи стал отель «Дона». Событие объединило отельеров и специалистов туротрасли, заинтересованных в повышении эффективности работы с онлайн-каналами продаж и улучшении качества сервиса.
В рамках программы участникам рассказали о взаимодействии с онлайн-туристическими агентствами (OTA), а также об инструментах коммуникации с гостями и способах увеличения доходности гостиничного бизнеса. Особое внимание было уделено вопросам сотрудничества отелей с платформами бронирования.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.