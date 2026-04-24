В Боброве Воронежской области построят Центра поддержки семьи и детства

Стартовая стоимость контракта 178 млн 265 тысяч рублей.

В Боброве Воронежской области объявили конкурс среди подрядчиков на строительство Центра поддержки семьи и детства. Новое здание появится на улице 22 Января. Начальная стоимость контакта составляет 178 млн 265 тыс. рублей, их выделят из областного и муниципального бюджетов в рамках государственной программы Воронежской области «Социальная поддержка граждан».

По условиям контракта объект должен быть сдан до 1 декабря 2027 года. Здание Центра будет иметь два этажа, высотой 3,9 м каждый, а также оборудовано пандусами и вертикальным подъемником.

В помещении будут несколько блоков: медицинский (приемно-карантинное отделение), детское отделение, отделение социальной помощи женщинам, административный и хозяйственный блоки.

Заявки принимают до 12 мая. Итоги аукциона подведут 15 мая.